КРАЙ! Божков загуби лотарията
Има 30 дни, за да учреди в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция за неизплатените досега печалби
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Има 30 дни, за да учреди в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция за неизплатените досега печалби
София. До 50 млн. лв. е общият размер на държавните гаранции, които могат да се издават през 2015 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти...
София. Държавата да дава гаранции по кредити, така че родни компании да участват в големите търгове за поръчки на чужди страни. За това настояват пред...