ДАБ: 61% от центровете за бежанци са запълнени
София. Старши юрисконсулт в Държавната агенция по бежанците Татяна Кулинова заяви, че само 61% от центровете за настаняване на бежанци у нас са запълн...
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София. Старши юрисконсулт в Държавната агенция по бежанците Татяна Кулинова заяви, че само 61% от центровете за настаняване на бежанци у нас са запълн...