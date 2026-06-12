Полуремарке се обърна на АМ "Тракия" и разсипа товара си
Полуремарке на товарен автомобил "Волво" се обърна и разсипа дървесна тор на АМ "Тракия". Заради инцидента се наложи временно ограничение на движениет...
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Полуремарке на товарен автомобил "Волво" се обърна и разсипа дървесна тор на АМ "Тракия". Заради инцидента се наложи временно ограничение на движениет...