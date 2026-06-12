Братски интриги в Дървен град
Кончаловски и Михалков се разминаха за фестивала на Кустурица Световноизвестните Андрей Кончаловски и Никита Михалков се разминаха за пореден път. Пр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дървен Град. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кончаловски и Михалков се разминаха за фестивала на Кустурица Световноизвестните Андрей Кончаловски и Никита Михалков се разминаха за пореден път. Пр...