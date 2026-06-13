БСП- София иска друго лице за столицата
"София трябва да изглежда по по-различен начин и затова стартираме кампанията "Другото лице на София". Това заяви председателят на БСП-София Калоян Па...
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"София трябва да изглежда по по-различен начин и затова стартираме кампанията "Другото лице на София". Това заяви председателят на БСП-София Калоян Па...