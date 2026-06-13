Абитуриентите пътуват безплатно с Drink and drive на 24 май
На 24 май всички абитуриенти ще пътуват безплатно с услугата Drink and drive. Това съобщи на пресконференция Владимир Тодоров, председател на Българск...
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На 24 май всички абитуриенти ще пътуват безплатно с услугата Drink and drive. Това съобщи на пресконференция Владимир Тодоров, председател на Българск...