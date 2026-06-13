Положението е драХматично
Гърците продължават да опразват банковите си сметки. Още преди да бъдат преброени резултатите от референдума, първите банкомати може да са празни, пиш...
Следете всички новини, анализи и коментари за Драхма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гърците продължават да опразват банковите си сметки. Още преди да бъдат преброени резултатите от референдума, първите банкомати може да са празни, пиш...
Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис заяви, че му се иска страната да бе запазила драхмата и да не бе влизала в ЕС. Така той коментира кризата на...
Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис заяви, че му се иска страната да бе запазила драхмата и да не бе влизала в ЕС. Така той коментира кризата на...