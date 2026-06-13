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Положението е драХматично

Положението е драХматично

Гърците продължават да опразват банковите си сметки. Още преди да бъдат преброени резултатите от референдума, първите банкомати може да са празни, пиш...

03 юли | 5:55
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