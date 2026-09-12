Тежък удар за данъчните! Кой ще бъде доволен
Излезе решение на парламента
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Излезе решение на парламента
Българската държава не може безкрай да подкрепя такова луксозно пребиваване на бежанците в България, каза премиерът
250 000 първи дози ваксини срещу COVID-19 са поставени през последните 2 седмици, каза здравният министър
Операцията в Сирия показа високата бойна готовност на руската армия. Тази констатация направи руският президент Владимир Путин по време на съвещание з...