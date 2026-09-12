Право на отговор: Евромайданът е революция на достойнството
Микола Балтажи, посланик на Украйна Съгласно указ на президента Порошенко, на 21 ноември Украйна ще отбелязва Деня на Достойнството и Свободата. Имен...
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Микола Балтажи, посланик на Украйна Съгласно указ на президента Порошенко, на 21 ноември Украйна ще отбелязва Деня на Достойнството и Свободата. Имен...
Германия е страната, в която се извършват най-много операции по уголемяване на пениса, като тя поема една пета от случаите в целия свят, писа вчера в....
Накърнила достойнството на протестиращите