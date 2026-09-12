Голям доставчик на храна напуска България
Дocтaвĸитe щe бъдaт пpeĸpaтeни нa 15 ceптeмвpи
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Дocтaвĸитe щe бъдaт пpeĸpaтeни нa 15 ceптeмвpи
Основен фактор е развитието на електроавтомобилите
Ще се наложи да си купим газ на много висока цена, предупреди Димитър Манолов
Доставчикът на храни става официално Glovo
Председателката на 45-ото НС още не знае влиза ли в листите на "Има такъв народ"
Фирмата доставчик „Сиела норма“ обяви, че не може да осигури поръчката при заложената цена от 6.5 млн. лева
На фирмата са правени планови проверки, но не е имало нарушения
Телекомът осигурява висококвалифицирана поддръжка на Cisco-базираните хардуерни, софтуерни и облачни продукти на бизнес клиентите си
Интервю с Димчо Станев, Директор „Обслужване на клиенти" в „ЧЕЗ България" ЕАД Професионализмът и отговорността на търговците на електроенергия трябва...
проф. Атанас Тасев,енергиен експерт Всички очакват, че при либерализация цените на тока ще паднат и ще всички сме щастливи. Това по принцип е вярно,...
Всички потребители могат да сменят доставчика си на ток от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува и инструкции за реда за смяна на...
За целта трябва да сме платили сметките си и да имаме е-подпис Заявленията за промяна на доставчика на ток ще могат да се подават и по интернет, но з...
Клиентите ще получават една фактура с обща цена за енергията и мрежовите услуги След дълги обещания и многократни отлагания от 1 април пазарът на еле...
Смяната на доставчика на електроенергия е напълно безплатна. Това обясни Светла Тодорова от КЕВР по време на енергийна конференция. Никой не може да с...
В град Толидо, щата Охайо разносвачът на пици Райън Брил, който доставял поръчка на адрес, получил огнестрелна рана в крака, съобщи местният телевизио...
Какво трябва да знаем, когато избираме интернет доставчик Независимо дали ползвате домашния компютър, за да гледате филми и да си проверявате Фейсбук...
Варна. Обществена поръчка за избор на доставчик на ел. енергия и координатор на стандартна балансираща група е обявила община Варна. Целта е да бъдат...