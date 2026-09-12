СЕМ наточи ножа - слага строг контрол над медиите заради изборите
Ще направи фокусирано наблюдение на 14 обществени и на 13 търговски доставчика
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Ще направи фокусирано наблюдение на 14 обществени и на 13 търговски доставчика
Платформа за предварително платени поръчки създава общност от редовни клиенти и лоялни доставчици
Германски доставчици на енергия прехвърлят на потребителите част от повишените си разходи
Според него страната ни не трябва да се отказва от никакви количества синьо гориво
То ще бъде използвано в Българи и още три държави
С 39% са нараснали плащанията в лева към български доставчици за април 2020, в сравнение със същия период миналата година
По-голяма част от продукцията идва от ферми в Пловдив, Благоевград, Добрич и Хасково
Надяваме се да влезем в бизнеса с Volkswagen с допълнителен завод за доставчици
Това заяви във Велико Търново министърът на енергетиката Теменужка Петкова
Общинската болница във Велики Преслав има общо над 130 хил. лв задължения към доставчици и към персонала и на практика е пред фалит
И задължения към фирми - доставчици В резултат на оздравителната програма на Театрално – музикален център „Димитър Димов" в Кърджали и добри финансо...
Шведски компании търсят възможности български малки и средни фирми да им станат поддоставчици. Това стана ясно по време на среща на зам. изпълнителния...
Airbus търси български фирми, които да станат поддоставчици в производствената дейност на компанията. Представители на Airbus Group проучват възможнос...
В момента американската компания "Уестингхаус" преговаря да инвестира в проекта за VII блок в АЕЦ "Козлодуй". Като част от тези преговори компанията о...
Без дебати народните представители приеха на второ четене промените в Закона за защита на конкуренцията, внесени от Румен Гечев и група депутати от БС...
София. Има внесен законопроект в парламента, според който трябва да се подобри конкуренцията между хипермаркетите и доставчиците. Това обяви депутатът...
Бургас. Фармацевтични компании са спрели доставките на медикаменти за Бургаската болница от няколко дни. Пациентите са в паника, че може да се стигне...