Бивш №3 в света обяви края на кариерата си
Каква е причината
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Каква е причината
Австриецът спечели с 3:2 сета, осигури си 1,18 млн. евро от наградния фонд
Американката прекъсна пресконференцията на Доминик Тийм
Доминик смаза на финала Медведев
Швейцарецът удари Доминик Тийм
Мачът на Доминик Тийм с грузинеца Николоз Басилашвили в "Арена Армеец" беше прекъснат временно, след като се оказа, че на трибуните има жена, която е...
Надявам се, че с Григор скоро ще бъдем на върха. Това заяви младият тенисист Доминик Тийм след успеха му над българина със 7:5, 6:2 на четвъртфиналите...
Австриец спря победната серия на Григор Димитров в мексиканския курорт Акапулко. Рано тази сутрин българинът загуби от Доминик Тийм в два сета- 5-7, 2...