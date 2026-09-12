Пускат домейна ею. в сряда
Дългоочакваният европейски домейн от най-високо ниво .еu на кирилица ще бъде пуснат в сряда. Това се посочва в съобщение на пресслужбата на Европейска...
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Дългоочакваният европейски домейн от най-високо ниво .еu на кирилица ще бъде пуснат в сряда. Това се посочва в съобщение на пресслужбата на Европейска...
От 1 юни европейският домейн вече ще е достъпен и на кирилица и ще можем да изписваме ею. Домейнът .eu е сред най-популярните и е от най-високо ниво...
Шотландия все пак направи стъпка към независимост от Великобритания, след като референдумът за автономия през септември миналата година не даде този р...
Домейните .bike, .singles и .guru вече са активни за регистрация
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) обяви, че през следващите седмици ще пусне четири нови интернет домейна. Това са: شبكة...
16 млн. долара е най-високата платена цена при препродажба на сайт
София. Нашумели изрази като "млад меринджей" и "интернет лумпен" вече разполагат със собствен виртуален адрес, съобщават от СуперХостинг.БГ. Домейните...