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Пускат домейна ею. в сряда

Пускат домейна ею. в сряда

Дългоочакваният европейски домейн от най-високо ниво .еu на кирилица ще бъде пуснат в сряда. Това се посочва в съобщение на пресслужбата на Европейска...

31 май | 10:45
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Пускат домейна ею. от 1 юли

Пускат домейна ею. от 1 юли

От 1 юни европейският домейн вече ще е достъпен и на кирилица и ще можем да изписваме ею. Домейнът .eu е сред най-популярните и е от най-високо ниво...

17 март | 13:13
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