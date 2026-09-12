Български ученици с уникално изобретение! Шашнаха света
Освен храна, изобретението автоматично пуска и вода
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Освен храна, изобретението автоматично пуска и вода
Нови правила ще ограничат популацията на бездомните животни
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград организира ваксиниране срещу бяс на домашните животни в благоевградското село Ц...
Благоевград. Парад на домашните животни се проведе днес в благоевргадстото село Крупник. Представители на редки видове дефилираха на импровизирана сце...