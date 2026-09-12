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Два леки автомобила са се ударили до Долна Оряхомица
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Два леки автомобила са се ударили до Долна Оряхомица
Още е трудно да се обяснение за случилото се
Очаква се и присъдата на стопанина им
Продължава разследването по случая
Над 150 жители на Долна Оряховица присъстваха на среща–разговор с кандидат–депутатите на ПП ГЕРБ за Великотърновска област. Кандидатът за 42–то Народн...