Титан на екшъна - звездите за Чък Норис
Какво ще пази света след като него го няма?
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Какво ще пази света след като него го няма?
В даден момент лекарите му даваха само две години живот
В София снимките на филма „Непобедимите 4“ вече започнаха
Актьорът е бил изловен с брачна халка на безименния пръст на лявата си ръка
62-годишният екшън герой е направил предложение на 24-годишна фитнес инструкторка
Нашествието на втория отбор на "Непобедимите 3", половинките на звездите, продължава. Долф Лундгрен се похвали в "Туитър", че събира сили в прегръдки...
Варна. Фенове от различни краища на света дебнат за автограф Силвестър Сталоун във Варна. Туристите и местните в морската столица обикалят край приста...