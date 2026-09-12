След аневризма Доктор Дре се върна в студиото
Рапърът ще бъде под лекарско наблюдение в дома си през следващите няколко седмици
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Рапърът ще бъде под лекарско наблюдение в дома си през следващите няколко седмици
Това се случва само дни, след като рапърът бе хоспитализиран поради мозъчна аневризма
Рапърът скоро ще бъде изписан от болницата
От „Forbes“ обявиха най-успешните изпълнители
Рапърът разказва за живота си в поредица за "Apple" Технологичният гигант "Apple" работи тайно по първия си тв онлайн сериал. Лентата носи работното...
Доктор Дре се радва на страхотен успех след издаването на последния си албум "Compton". Легендата в рапа мечтае за едно грандиозно турне в Европа в бл...