Уникално откритие за човешкото докосване! Казаха как може да лекува
Най-ефикасно е докосването по главата спрямо останалите части на тялото
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Най-ефикасно е докосването по главата спрямо останалите части на тялото
Ефектът се проявява както при болни, така и при здрави хора
Това е ритуал, но и докозателство
Решението ще позволи на хотелите и техните посетители да ограничат значително докосванията на повърхности, с което да намалят риска от предаване на ви...
Постоянното докосване по устата, носа и очите е инстинкт, характерен за човешкия род
Не е тайна, че сексът, любовта и музиката са чудесна комбинация. Няколко проучвания обаче разкриват, че те са по-тясно свързани, отколкото сме предпол...