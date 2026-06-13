НС разглежда доклада на БНБ за проверката на КТБ
Депутатите в парламента продължават разглеждането на доклада на БНБ за проверка на фактите около Корпоративна търговска банка. Проверяват се действият...
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Депутатите в парламента продължават разглеждането на доклада на БНБ за проверка на фактите около Корпоративна търговска банка. Проверяват се действият...