Доц. Бони Петрунова: Археолози още не са си получили парите за разкопки
Много нови чудеса от Черноморието се разкриха в сезон`2024. Излезе печат от Плиска, принцеса от Урвич
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Много нови чудеса от Черноморието се разкриха в сезон`2024. Излезе печат от Плиска, принцеса от Урвич
Посвещавам тази награда на Божидар Димитров, обяви доц. Петрунова