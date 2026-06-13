Земеделци от тракийската част на Турция търсят наша пшеница
22-ма земеделски стопани от тракийската част на Турция бляха сред гостите на традиционния Ден на отворени врати в Добруджански земеделски институт /ДЗ...
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22-ма земеделски стопани от тракийската част на Турция бляха сред гостите на традиционния Ден на отворени врати в Добруджански земеделски институт /ДЗ...
Научни работници, специалисти и работещи в Добруджански земеделски институт започнаха протести срещу съкращенията, които трябва да бъдат извършени от...
Учени и специалистите от Добруджански земеделски институт край Генерал Тошево излизат цяла седмица на протести срещу съкращения в института. Това реши...