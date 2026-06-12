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Звездата от киното се гушка с известен поет
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Звездата от киното се гушка с известен поет
Изтърканите физиономии на политиците ни правят все по-апатични, казва поетът юрист Добромир Банев
На брега морето в Бургас поетите Маргарита Петкова и Добромир Банев с невероятен успех представиха пред жадната за красиви усещания публика третата си...
Не вярвам в музите, а в сила свише, която ми диктува стиховете, казва той Добромир Банев е един от най-популярните съвременни поети. Автор е на книги...