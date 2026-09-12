Хасан Азис с приз "Добро сърце"
Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис получи приз „Добро сърце" от омбудсмана на Мая Манолова за подкрепата си за Националната кампания „Великден...
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Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис получи приз „Добро сърце" от омбудсмана на Мая Манолова за подкрепата си за Националната кампания „Великден...
Омбудсманът Мая Манолова раздаде Оскари за благотворителност С награда "Добро сърце" бяха отличени печатното и електронното издание на "Стандарт". Ом...
Поне 19 000 пенсионери ще получат ваучери от кампанията „Великден за всеки" "Идвайки днес към Стара Загора у мен се породи идеята да учредя приз "До...