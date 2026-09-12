Двама бежанци се удавиха в Дунав, издирват други четирима
Двама бежанци – мъж и дете са се удавили в р. Дунав между дунавските села Арчар и Добри дол. Други четирима се издирват, съобщава bTV, позовавайки се...
Следете всички новини, анализи и коментари за Добри Дол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двама бежанци – мъж и дете са се удавили в р. Дунав между дунавските села Арчар и Добри дол. Други четирима се издирват, съобщава bTV, позовавайки се...
Пловдив. Язовир Добри дол в община Първомай е прелял тази сутрин от падналото голямо количество дъжд. "30 къщи са наводнени в селото", съобщи инспект...
Монтана. Огън изпепели 2000 бали сено от по 350 кг в кравефермата на Димитър Зоров в село Добри дол, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана....
Ще помагаме на трите щерки на Севдие, кълнат се във Фотиново
Лом. Ранените при катастрофата при село Добри дол се подобряват, съобщи дежурният лекар в ОАРИЛ на болницата в Лом. Първоначалната опасност за живота...
Лом. Лекари от интензивното отделение на МБАЛ „Свети Георги" в Лом се борят за живота на четирима души, ранени в катастрофата, станала късно в сряда в...