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Вълци ядат кметски овце

Вълци ядат кметски овце

Хищниците държат в страх жителите на с. Яково, оглозгаха над 70 животни Не секват нападенията на вълци над домашни животни в петричкото село Яково. В...

05 март | 13:31
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