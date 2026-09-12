Ново огнище на шарка по овцете. БАБХ бие аларма
Кметовете, стопаните и полицията са предупредени да следят за спазването на разписаните мерки за контрол
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Кметовете, стопаните и полицията са предупредени да следят за спазването на разписаните мерки за контрол
На този ден не можете да се карате на добитъка - смята се, че след това животното може да се разболее или да загуби сила
Ваксинацията на едрия преживен добитък срещу заразния нодуларен дерматит започва в петък. 150 000 са дозите, които ще бъдат разпределени в стопанства...
Под 20% е влаганата българска суровина в произведените у нас месни продукти, заявиха фермери от новосъздадената Асоциация на пасищните животновъди. Те...
Спират пашата на домашни животни в района на пръскането Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград разреши авиационно третиране на 6...
И кметовете на населените места в община Сатовча ще следят за опазването на нивите от домашни животни. Общинският управник Арбен Мименов издаде запове...
Хищниците държат в страх жителите на с. Яково, оглозгаха над 70 животни Не секват нападенията на вълци над домашни животни в петричкото село Яково. В...
Пловдив. До две прасета и един кон могат да бъдат отглеждани в къщите на крайните квартали в Пловдив. Това разпореди Общинският съвет на града, а допъ...
Москва. Русия прекрати вноса на едър и дребен рогат добитък от определени райони на България, Гърция и Италия, съобщиха руските медии, цитирайки ветер...
Хасково. Високата влага това лято удари и по животните. След като съсипа житото и гроздето, донесе за първи път от 15 години насам болестта „син език"...
Кърджали. 67-годишен бил ударен със сопа по главата от 56-годишен свой съселянин при свада в землището на село Македонци, съобщиха от ОД на МВР Кърджа...
София. Държавата обеща на животновъдите да им изплати 70% от националните доплащания за глава добитък до края на годината, предаде БНР. Споразумението...
Ценят порода "Българска Мура" в Бразилия и Венецуела