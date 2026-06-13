Чакат становище на ДНСК за незаконните постройки на ромите
Очаква се бързо становище на Дирекцията за национален строителен контрол до края на деня за незаконните постройки в квартал "Кремиковци" в Гърмен. Тов...
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Очаква се бързо становище на Дирекцията за национален строителен контрол до края на деня за незаконните постройки в квартал "Кремиковци" в Гърмен. Тов...