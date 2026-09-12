Дънекова и Мицов бият в Южния парк
Националната рекордьорка на 3000 метра стийпълчейз Силвия Дънекова и Димчо Мицов спечелиха полумаратона "Tole-run". Събитието се проведе вчера в Южния...
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Националната рекордьорка на 3000 метра стийпълчейз Силвия Дънекова и Димчо Мицов спечелиха полумаратона "Tole-run". Събитието се проведе вчера в Южния...
Националката Силвия Дънекова спечели в Питещи (Рум) балканската титла на 3000 м стипълчейз с нов рекорд на България от 9:33,41 мин. Постижението на бъ...
Националката Силвия Дънекова (на снимката) спечели в Питещи (Рум) балканската титла на 3000 м стипълчейз с нов национален рекорд от 9:33,41 мин. Пости...
Лекоатлетката ни посвети на в. "Стандарт" новия си рекорд
Москва. Запомнящ старт на българското участие на 14-ото световно първенство по лека атлетика направи Силвия Дънекова. Националката подобри рекорда на...