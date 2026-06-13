Дънблейн лъсна за сватбата на Мъри
Скромното шотландско градче Дънблейн хвърли ръкавицата на Лондон и останалите мегаполиси във Великобритания. Утре то ще бъде център на Обединеното кра...
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Скромното шотландско градче Дънблейн хвърли ръкавицата на Лондон и останалите мегаполиси във Великобритания. Утре то ще бъде център на Обединеното кра...