Всичко за Dmx

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DMX пак в затвора

DMX пак в затвора

Легендата в рапа DMX беше осъден на шест месеца затвор заради неплатена детска издръжка. Присъдата му е в действие и вече лежи в затвора в Бъфало. В...

15 юли | 16:21
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DMX пак попадна в ареста

DMX пак попадна в ареста

Спартанбург. Рапърът DMX, чието истинско име е Ърл Симънс, бе арестуван пред летище в южна Калифорния в понеделник за управление на кола без книжка и...

05 ноември | 16:14
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DMX с концерт в София

DMX с концерт в София

София. DMX пристига в България, за да изнесе концерт през ноември. Ърл Симънс (Earl Simmons) пристига в София на 29-ти ноември веднага след участието...

04 ноември | 14:18
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