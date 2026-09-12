Рапърът DMX почина
Звездата си отиде на 50
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Звездата си отиде на 50
Легендата в рапа DMX беше осъден на шест месеца затвор заради неплатена детска издръжка. Присъдата му е в действие и вече лежи в затвора в Бъфало. В...
Kултовият рапър идва след три отлагания
София. Вместо в петък 13-и първият концерт от европейското турне на една от най-големите световни звезди на хип хоп сцената - DMX, ще се проведе на 16...
Спартанбург. Рапърът DMX, чието истинско име е Ърл Симънс, бе арестуван пред летище в южна Калифорния в понеделник за управление на кола без книжка и...
София. DMX пристига в България, за да изнесе концерт през ноември. Ърл Симънс (Earl Simmons) пристига в София на 29-ти ноември веднага след участието...