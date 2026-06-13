Магията е балет на ръцете
Привлечен съм от историята и митовете ви, казва илюзионистът DMC Дръмънд Мъни-Кутс, познат като DMC, е британски илюзионист, водещ на хитовото предав...
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Привлечен съм от историята и митовете ви, казва илюзионистът DMC Дръмънд Мъни-Кутс, познат като DMC, е британски илюзионист, водещ на хитовото предав...
Магът Дръмънд Мъни-Кутс, известен като DMC, пристига у нас на 15 май. Водещият на предаването "Отвъд магията" по National Geographic е специален гост...