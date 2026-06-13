Най-дългото хоро край морето на Великден
Най-дългото великденско хоро във Варна ще се извие на входа на Морската градина до ФКЦ. Началният час на събитието е 11 ч. На хорото ще се хванат танц...
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Най-дългото великденско хоро във Варна ще се извие на входа на Морската градина до ФКЦ. Началният час на събитието е 11 ч. На хорото ще се хванат танц...