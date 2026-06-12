Искат 600 000 лв кръвнина от созополския подпалвач Харакирито
600 000 лева кръвнина поискаха двамата синове Дияна Монева, която загина в страшен пожар в Созопол преди две години. Йордан и Теодор Великови бяха ко...
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600 000 лева кръвнина поискаха двамата синове Дияна Монева, която загина в страшен пожар в Созопол преди две години. Йордан и Теодор Великови бяха ко...