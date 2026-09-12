Голяма радост за българските ловци. Какво се случва
По традиция ловът в България стартира втората събота на месец август
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По традиция ловът в България стартира втората събота на месец август
Броят на заразените с трихинелоза от Благоевград и Брежани продължава да расте
Бургаски съдържател на заведение и служител на полицията, напуснал неотдавна системата на МВР, са задържани след като преследвали дивеч с дрон. Бракон...
Пълна забрана на лова на кафява мечка. Това предвижда проект за промени в Закона за лова, внесен от Министерския съвет в парламента. Разрешението за о...
ДЛС "Кормисош " е разположено в сърцето на планината
Ловците от Раднево и Симеоновград са се заразили при дране на диви зайци Стара Загора. Двама ловци - на 56 години от Раднево, и на 51 години от Симео...
Частни партньори влизат в ловните стопанства Мазалат и Женда