Ваня Григорова хвърли ръкавицата. Топката е в Терзиев
Кандидатката на БСП предизвика опонента си
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Кандидатката на БСП предизвика опонента си
Не се притеснявам от конкуренцията на президентските избори, каза лидерът на Атака
Един от българските студенти в Дания, който преди време спечели световен конкурс за най-добра дипломна работа, събира известни икономисти на кръгла ма...
София. Кандидат-депутати от ГЕРБ, БСП, ББЦ и ДПС дискутираха пред Нова ТВ размера на пенсиите и дали той ще бъде променен през следващите години. „Пр...
Тв битката за симпатиите на избирателите се превърна в размяна на идеологии Финалният дебат между кандидатите за нов председател на Европейската коми...