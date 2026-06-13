Обединяват диспансерите индивидуално
Индивидуален подход ще приложи Министерството на здравеопазването при решаването на съдбата на всеки един от онкологичните и психодиспансери в странат...
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Индивидуален подход ще приложи Министерството на здравеопазването при решаването на съдбата на всеки един от онкологичните и психодиспансери в странат...