Бащата на Хасан и Ибрахим: Не са дисквалифицирани

Бащата на Хасан и Ибрахим - Дениз Игнатов, заяви в ефира на БНТ, че двамата не са дисквалифицирани от престижното състезание "Американ протеже" в Карн...