Скандал от Евровизия продължава да трещи! Участник закъса със закона
Жена член на екипа по реализиране на "Евровизия" е подала жалба за предполагаем „инцидент зад кулисите“
Следете всички новини, анализи и коментари за Дисквалифициране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жена член на екипа по реализиране на "Евровизия" е подала жалба за предполагаем „инцидент зад кулисите“
Бащата на Хасан и Ибрахим - Дениз Игнатов, заяви в ефира на БНТ, че двамата не са дисквалифицирани от престижното състезание "Американ протеже" в Карн...
Снимката от залата, направена от бащата въпреки забраната