ВСС образува дисциплинарно производство срещу спорен прокурор
Той повдигна обвинение за длъжностно престъпление на телевизионния продуцент Нико Тупарев
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Той повдигна обвинение за длъжностно престъпление на телевизионния продуцент Нико Тупарев
Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу Адалберт Кръстев
Дисциплинарни производства срещу магистрати имаме много, даже освобождаваме и от длъжност, каза представляващият ВСС Боян Магдалинчев
Ново, трето дисциплинарно дело започва срещу шефа на спецпрокуратурата Светлозар Костов. Производството е образувано от Висшия съдебен съвет по настоя...
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) ще разгледа предложението на министъра Христо Иванов за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Румяна...
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) образува второ дисциплинарно производство срещу Камен Ситнилски, изборен член на ВСС. Това съобщиха от съвета. ...
София. Бившият зам. главен прокурор и член на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски е отстранен от длъжност за 6 месеца. Дисциплинарната комисия на ВС...
Некролози на Ситнилски имаше по ВСС тази сутрин
София. Петима членове на Висшия съдебен съвет внесоха в деловодството на съвета предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия г...
Главният прокурор поиска Малена Филипова от ВКС да бъде освободена