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Гонзо има среща с Дисципа

Гонзо има среща с Дисципа

Гонзо има среща с Дисципа днес. Треньорът на "Левски" ще бъде придружен от директора на ДЮШ Даниел Боримиров и финансовия директор Константин Баждеков...

09 декември | 6:50
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