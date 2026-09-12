Левски и ЦСКА със солидни глоби
Дисципът се произнесе след последните мачове
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Дисципът се произнесе след последните мачове
Георги Петков отнесе 1 мач заради бутилка
Яблонски, Паулиньо и Марияна изгоряха
Левски, ЦСКА и Етър ще платят общо 6400 лева
Гонзо има среща с Дисципа днес. Треньорът на "Левски" ще бъде придружен от директора на ДЮШ Даниел Боримиров и финансовия директор Константин Баждеков...