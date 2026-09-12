Ветераните на Локо Пловдив и Динамо Москва с голово шоу
Мачът на "Лаута" завърши 3:3
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Мачът на "Лаута" завърши 3:3
Новината твърди казахстански сайт
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