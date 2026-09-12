Всичко за Динамо Москва

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Последни новини Спорт
Манолев вкара пред Капело

Манолев вкара пред Капело

Националът наказа "Кубан", Попето се върна маскиран Москва. Станислав Манолев се разписа за "Динамо" М при 2:2 с "Кубан" в дербито от 9-ия кръг на ру...

28 септември | 17:30
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Българи спряха "Динамо" М

Българи спряха "Динамо" М

Българската четворка Петър Занев, Захари Сираков, Благо Георгиев и Георги Пеев помогна на "Амкар" да спечели с 2:1 мача си срещу "Динамо" М от 14-ия к...

26 октомври | 16:50
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