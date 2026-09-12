Дават звезди и за храната в хотела
Алтернативна система отчита детайлите чрез точки за всяка услуга Оценяват качеството на обслужването и чистотата на стаите Категоризацията на хоте...
Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Алтернативна система отчита детайлите чрез точки за всяка услуга Оценяват качеството на обслужването и чистотата на стаите Категоризацията на хоте...
Категоризацията на бранша следи качеството на услугите с тайни клиенти Алтернативна категоризация за родните хотели е разработила Българската асоциац...
Известният актьор Любомир Фърков и популярният гайдар от ансамбъл „Филип Кутев" Димитър Тодоров гостуват в петък, 31 октомври, на Дома за стари хора...
Стара Загора. Само десетина души участваха в обявения национален протест срещу подслушването в Стара Загора. Двама от тях са кандидат-депутати от лист...
Пишем до юни програмите за военно обучение, казва комодор Димитър Ангелов
"Ако успееш да опитомиш ума си, всичко останало ще се опитоми само." Това е девизът на един от първите българи, посветени в масонството - генерал-ма...