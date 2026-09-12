Печка на твърдо гориво задуши мъж и жена
Благоевград. Жена издъхна след задушаване от печка на твърдо гориво, а мъж е с опасност за живота. Трагедията се разигра тази нощ в симитлийското село...
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Благоевград. Жена издъхна след задушаване от печка на твърдо гориво, а мъж е с опасност за живота. Трагедията се разигра тази нощ в симитлийското село...
Димитър Стоянов (вляво) и съпругата му Росица Черногорова с техен приятел
София. Димитър Стоянов-Лудия е известен на органите на полицията, съобщи на пресконференция главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Димитър Стояно...
Пловдив. Длъжник е застрелял Димитър Стоянов пред дома му в Пловдив снощи. Това е основната версия за поредното показно убийство у нас. Застреляният...
Пловдив. Майсторът на бойните изкуства Димитър Стоянов-Лудия е застрелян в Пловдив, съобщи БГНЕС. Застреляният мъж е съпруг на топмодела Роси Черного...