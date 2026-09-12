Световноизвестният актьор Димитър Маринов ще представи пред старозагорци две свои книги
Изданията са за актьори, студенти, преподаватели – и всички, които се вълнуват от изкуството на присъствието. Очаква се жив, личен и вдъхновяващ разго...
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Изданията са за актьори, студенти, преподаватели – и всички, които се вълнуват от изкуството на присъствието. Очаква се жив, личен и вдъхновяващ разго...
Пълнометражният игрален филм е от 19:00 ч. в Културен дом НХК
Маринов ще гостува в Бургас по покана на Община Бургас
Актьорът ще представи двата най-нови филма, в които играе
Бъдещето е в дигитализацията и само по този начин може да се постигнат прозрачност и контрол
Димитър Маринов озадачи публиката
През 2019 г. Маринов се превърна в първия български актьор, качил се на сцената на Оскарите
Новият филм с българина в Холивуд е сред най-гледаните в САЩ
Новият филм с негово участие „Малките неща“ има премиера на 29 януари
Историята в „Малките неща“ е криминална
Коконата се завръща на сцената на шоуто
Актьорът ще поведе триседмичен курс
Няма кой да те напсува, няма кого да напсуваш, казва българинът в Холивуд
Българинът в Холивуд бил заченат при отнемане на девственост
За финала на „Като две капки вода“ българинът в Холивуд е намислил нещо специално
Джанаварова се присъединява за финала към Фики, Дара и JJ
Българинът в Холивуд се разплака, докато изпълняваше „Моя страна“
Драмата на Лъчезар Аврамов е първия БГ филм с участието на българина в Холивуд
Маринов пя и танцува съвсем като в „Кабаре“
Аз съм актьор – ще продължа участието си в „Капките“, заяви звездата от „Зелената книга“