Всичко за Димитър Ламбовски

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Бомба за бивш депутат

Бомба за бивш депутат

Бомба на дръжката на вратата на автомобила си откри бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. Инцидентът е станал в столичния квартал Бояна днес след...

11 август | 18:21
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