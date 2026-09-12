Сагата "Ченалова" изплува зад бомбата за Ламбовски
Война между търговци на ток може да е довела до сплашването Ексдепутатът отказва коментари, защото бил защитен свидетел Бившият депутат от НДСВ Дими...
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Война между търговци на ток може да е довела до сплашването Ексдепутатът отказва коментари, защото бил защитен свидетел Бившият депутат от НДСВ Дими...
Кой изпрати „подарък" граната за бившия царски депутат Димитър Ламбовски? Отговорът вероятно ще остане загадка за обществото и поредният регистриран,...
Бомба на дръжката на вратата на автомобила си откри бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. Инцидентът е станал в столичния квартал Бояна днес след...