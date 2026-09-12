Националът Кутровски отпадна в Мексико
Сан Луис Потоси. Националът за Купа "Дейвис" Димитър Кутровски отпадна в първия кръг на чалънджъра с награден фонд 40 000 долара в Сан Луис Потоси (Ме...
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Сан Луис Потоси. Националът за Купа "Дейвис" Димитър Кутровски отпадна в първия кръг на чалънджъра с награден фонд 40 000 долара в Сан Луис Потоси (Ме...
Ракета номер 1 на България Григор Димитров запази рекордното си 16-о място в световна ранглиста на АТР. Хасковлията защити точките си от турнира в Ин...
Шербрук. Третата ракета на българския тенис Димитър Кутровски спечели турнира в Шербрук (Кан) с награден фонд 15 000 долара. На финала той се наложи...
Шербрук. Димитър Кутровски ще играе за титлата на тенис турнира от сериите "фючърс" в Шербрук (Канада) с награден фонд 15 000 долара. Българинът побед...
София. Българинът Димитър Кутровски се бори мъжки, но въпреки това загуби мача си срещу Ярко Ниеминен с 2-3 сета и така приключи интригата в сблъсъка...
Сакраменто. Американецът Брадли Клан спря победната серия на Димитър Кутровски на чалънджъра в Сакраменто с награден фонд $100 000. Заемащият 133-а по...
Напа. Българският тенисист Димитър Кутровски се класира за основната схема на турнира от веригата Чалънджър в Напа (САЩ) с награден фонд $50,000. Това...
Стара Загора. Поставеният под номер 1 чех Роман Йебави спечели международния турнир по тенис „Стара Загора къп". Състезанието е от сериите "Фючърс" н...
Варна. Димитър Кутровски продължава страхотното си представяне на фючърса с награден фонд $10,000, провеждащ се през тази седмица на кортовете на ТК "...
Варна. След като в продължение на цели 15 месеца Димитър Кутровски бе с отнети състезателни права заради употреба на забранени вещества, днес бившата...
София. Бившата втора ракета на България при мъжете Димитър Кутровски се завърна от САЩ, за да започне участието си във фючърси. Екснационалът изтърпя...
София. Димитър Кутровски се завръща на корта, след като изтърпя наказание от 15 месеца заради положителна допинг проба. Санкцията изтича след месец. Т...