Въвеждат още по-строг контрол на паркирането в София! Вижте мерките
работи се и за отмяна на поставянето на физически скоби и замяната им с дигитални
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работи се и за отмяна на поставянето на физически скоби и замяната им с дигитални
Системата за таксуване нарежда София сред най-модерните градове в Европа и света
Центърът за градска мобилност ще увеличи местата за продажба на документи за пътуване
Евродепутатът от ГЕРБ/EНП Андрей Новаков, депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Студентски" Димитър Дилчев, както...