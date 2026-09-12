Всичко за Димитър Бръчков

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Петрич ще има модерен парк

Петрич ще има модерен парк

Петрич ще има парк, какъвто заслужава. Това категорично обяви кметът Димитър Бръчков по повод появил се в публичното пространство отрязък от уведомле...

08 юни | 16:55
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4 села: Ремонт на път или бунт

4 села: Ремонт на път или бунт

Четири петрички села готвят протести заради съсипан път. Тежкотоварни камиони няколко месеца газиха междуселското шосе, което обаче е част от републик...

11 март | 10:05
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