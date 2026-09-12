Бранд Долината на Струма! Димитър Бръчков с план за Чудесата на Петрич
Има още какво да се направи и върху какво да работим, каза още той
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Има още какво да се направи и върху какво да работим, каза още той
Общините имаме нужда от стабилен държавен апарат
Подпомагаме отговорното родителство, каза кметът Димитър Бръчков
Общината не може повече да покрива дълговете, които и в момента са 2,5 млн. лв. Кметът на община Петрич Димитър Бръчков предлага обединение на болниц...
Кметът на община Петрич Димитър Бръчков се срещна с родители на бъдещи първокласници в Трето основно училище „Гоце Делчев". Поводът бе въвеждането на...
Петрич ще има парк, какъвто заслужава. Това категорично обяви кметът Димитър Бръчков по повод появил се в публичното пространство отрязък от уведомле...
Четири петрички села готвят протести заради съсипан път. Тежкотоварни камиони няколко месеца газиха междуселското шосе, което обаче е част от републик...
След години чакане услугата "Домашен социален патронаж" вече ще обхваща и нуждаещи се хора от селата на община Петрич. Това разкри кметът на общината...
Огромната сума от над 8 милиона лева са натрупаните дългове на физически и юридически лица към община Петрич. Задълженията са неплатени такси и данъци...
Митко Бербатов си пусна селфи от сутрешното кафе в Солун. Явно обича да го пие на терасата. Дали зад телефона е половинката му Елена, или една от дъще...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Петрич Димитър Бръчков ще донесе добрия модел за управление на общината. Важно е в Петрич да има промяна след 16 години...