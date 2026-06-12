Със съдебно решение настаняват Балабанов в психиатрична клиника
Съдът в Генерал Тошево реши принудително да бъде настанен в психиатрична клиника в Ловеч 19-годишният Димитър Балабанов, който миналата година през ав...
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Съдът в Генерал Тошево реши принудително да бъде настанен в психиатрична клиника в Ловеч 19-годишният Димитър Балабанов, който миналата година през ав...