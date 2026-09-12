Борисов: Това е комунистически преврат
Тогава са избили елита на нацията и 45 години комунистическа диктатура
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Тогава са избили елита на нацията и 45 години комунистическа диктатура
Повод за острата реакция на Движението е присъствието в залата на депутат под карантина
Тръмп нарече ситуацията в Беларус ужасна
Папа Франциск призова хората да не се доверяват на идеологиите, защото те винаги водят до диктатури, съобщи Франс Прес. "Идеологиите свършват зле. Виж...
Тунизийската полиция охраняваше рекордно краткия процес от 90 минути
Сантяго. Висши магистрати в Чили признаха, че са допускали небрежност и произвол по време на диктатурата на Аугусто Пиночет, продължила от 1973 до 199...
Сантяго. През последните дни Чили чества 40 години от свалянето от власт и смъртта на президента Салвадор Алиенде, заговорът срещу когото е организира...
Иван Гарелов е популярен български журналист и телевизионен водещ. През 1972 г. започва работа в БНТ, където дълги години води политическо-информацион...