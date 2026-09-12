Дидо: Толерантността ни се изтърка заради политиците
Спечелих "Фермата" с психика, спокойствие и способността да попивам умения, казва фронтменът на Д2
Следете всички новини, анализи и коментари за Дидо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спечелих "Фермата" с психика, спокойствие и способността да попивам умения, казва фронтменът на Д2
Спечелих „Фермата” с психика, спокойствие и способността да попивам нови умения, казва фронтменът на Д2
Дидо от Д2 разкрива как е спечелил шоуто, какво харесва в България и за какво мечтае
Тренираме винг чун и в него виждаме музика! С годините се научих да връщам уловената риба, споделя китаристът Митко Кърнев D2 обявиха старта на поре...
Сестрата на фронтмена на Д2 ще прави музикален театър