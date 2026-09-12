Земетресение в Турция предизвика огромна паника
Трусът е в южния окръг Диарбекир
Следете всички новини, анализи и коментари за Диарбекир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трусът е в южния окръг Диарбекир
Кола бомба се взриви в източната турска провинция Тунджели. Това съобщава Ройтерс и уточнява, че девет души са ранени. Критично е състоянието на трим...
Трактор с три тона експлозиви в ремаркето, замаскирани с говежда тор, беше заловен при полицейска проверка в провинция Диарбекир, предаде БГНЕС. Вода...
При демонстрации заради забраната за масовите чествания на кюрдската Нова година Невруз в Истанбул бяха задържани 164 души, сред които 8 деца. Това с...
Турските сили за сигурност предотвратиха нов голям атентат в провинция Диарбекир, обезвреждайки 150 кг експлозив, заложен в кола, съобщи Ройтерс. В съ...
Нов взрив в Турция. Самоделно взривно устройство е избухнало при преминаването на военен конвой в района на турския град Диарбекир, съобщават турски м...
"Ислямска държава" копира атаките от Париж два дни след кървавата баня в Истанбул Не ходете по молове и туристически места в Индонезия, призова Външн...
Известен прокюрдски адвокат е бил застрелян в събота, попадайки насред престрелка по време на въоръжен сблъсък с участието на полицията в размирната ю...
Двама турски войници загинаха и четирима бяха ранени в събота вечер при експлозия на кола бомба край военна автоколона в провинция Диарбекир с преобла...
34 души в света говорят изчезналия език, 23 от тях са в Турция Турският град Ван, известен у нас предимно от кръстословиците и едноименното езеро, е...
Ердоган обеща амнистия на кюрдските затворници
Истанбул. Председателят на регионалното правителство на иракските кюрди Масуд Барзани за пръв път пристигна на посещение в населения с кюрди град Ди...