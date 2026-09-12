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Нов взрив в Турция

Нов взрив в Турция

Нов взрив в Турция. Самоделно взривно устройство е избухнало при преминаването на военен конвой в района на турския град Диарбекир, съобщават турски м...

18 февруари | 10:51
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